Un MMORPG post apocalittico su mobile? Ashfall ci prova con Hans Zimmer

Nel contesto di un evento come il Tokyo Game Show 2022 vengono presentati miriadi di titoli. Per questo motivo, qualche dettaglio può per forza di cose sfuggire. A tal proposito, non esattamente tutti sembrano aver ben compreso il progetto Ashfall, che approderà anche su dispositivi mobili e vede coinvolte personalità come Hans Zimmer.

A tal proposito, nella giornata del 16 settembre 2022 è stato pubblicato un Premiere Trailer di Ashfall, dalla durata di meno di due minuti. Guardando bene in basso a destra al termine di quest'ultimo, si può notare l'arrivo del gioco non solamente su PC (c'è già la pagina Steam di Ashfall), bensì anche su mobile.

Successivamente è stato spiegato che il gioco verrà lanciato nel 2023, approdando un po' su tutte le piattaforme, console comprese. Interessante notare inoltre che IGN USA ha effettuato una diretta apposita per presentare la Gameplay World Premiere di Ashfall. Insomma, un MMORPG post apocalittico sta per approdare anche su dispositivi mobili.

Una questione che sembra essere passata un po' in sordina è il coinvolgimento del compositore Hans Zimmer nel progetto. Sul portale ufficiale di Ashfall compaiono inoltre i nomi di Steve Mazzaro (compositore legato a pellicole come No Time To Die e The Amazing Spider-Man 2) e Inon Zur (compositore che ha lavorato a titoli come Fallout 3 e Prince of Persia del 2008).