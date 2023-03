Mobile gaming nel 2022: Roblox traina il settore, grande crescita per gli Action

In una finestra temporale che vede costi crescenti per le grandi produzioni AAA, il mercato del videogioco continua a sperimentare una notevole diffusione del mobile gaming.

I dispositivi iOS e Android sono sempre più hardware multifunzionali, che l'utenza sfrutta anche per la ricerca di intrattenimento videoludico. Stando ai dati diffusi da Sensor Tower, nel corso del 2022 il pubblico di riferimento del settore ha dimostrato gusti piuttosto conservativi. I cinque generi più apprezzati nell'ultimo anno sono infatti risultati essere i medesimi del 2021.

In vetta, si conferma la presenza delle forme di intrattenimento puramente casual, nonostante un calo di ben il 10% rispetto al numero di download registrati nell'anno precedente. Al secondo posto persiste il genere Arcade, mentre la medaglia di bronzo va al genere simulativo. A trainare il successo di quest'ultimo è in particolare Roblox, che presto potrebbe arrivare anche su PS4 e PS5. Quarto gradino della classifica per i passatempi mobile di stampo puzzle, se pur con un calo annuo dell'8%. Chiude la carrellata il mondo delle app Lifestyle, anche se in questo caso il calo è pari all'11%.

Pur fuori dalla cinquina dei primi in classifica, si rendono protagonisti di una grande crescita i videogiochi di genere Action. Su mobile, questi ultimi hanno infatti fatto registrare un aumento di download pari al 13%.