Il mobile gaming andrà oltre i 175 miliardi di dollari entro il 2027: nuovo studio

Che il settore mobile stia diventando sempre più grande e centrale nell'industria videoludica è ormai fuori discussione. Solo nel secondo trimestre del 2022 il mobile gaming ha generato oltre 21 miliardi di ricavi, e la crescita sembra diverrà sempre più consistente nei prossimi anni.

Stando ad un nuovo studio condotto da Reportlinker, i videogiochi per smartphone toccheranno quota 175,3 miliardi di dollari in ricavi entro il 2027, segnando in questo modo una crescita di almeno 100 miliardi in più rispetto ai già notevoli 79,8 miliardi toccati nel 2020. Ciò significherebbe quindi una crescita dell'11,9% per ogni anno compreso tra il 2020 ed il 2027. La crescita più consistente, inoltre, proverrà dalla Cina, che da sola si prevede raggiungerà 39,2 miliardi di dollari di ricavi sempre entro il 2027. Si prevede un aumento considerevole anche in territori quali Germania, Canada e Giappone.

In aggiunta, fa sapere Reportlinker, ci sarà un aumento considerevole anche per gli smartphone stessi, che dovrebbero generare ricavi attorno ai 151,9 miliardi, sempre entro la data stabilita dalla ricerca, con una crescita del 12,5% anno dopo anno. Si tratta di numeri considerevoli che confermano ancora una volta quanto il mobile gaming sia sempre più dominante all'interno dell'industria, ed è destinato a divenirlo sempre di più a breve.