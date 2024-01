Mobile Gaming, giochi con più ricavi e paesi con più download: i dati del 2023

Il 2024 è appena iniziato, ma c'è ancora tempo per scoprire dati e statistiche relative all'anno appena concluso. Grazie a Data.ai veniamo a scoprire quali sono stati i giochi mobile con i ricavi maggiori del 2023, oltre alle nazioni che hanno effettuato il maggior numero di download negli ultimi 12 mesi.

E' la Cina il paese ad aver effettuato più download nel corso di tutto il 2023: in totale sono stati scaricati 29,23 miliardi di software in ambito mobile gaming. Sempre la Cina è in testa anche nell'elenco dei paesi con la maggior spesa mobile, pari a 37,6 miliardi di dollari. Nel complesso la spesa per i giochi mobile nel 2023 in tutto il mondo è stata di 107 miliardi di dollari, in leggero calo del 2% rispetto a quanto registrato nel 2022. Di seguito, ecco più nel dettaglio le singole classifiche:

Paesi con la maggior spesa mobile

Cina - 37,6 miliardi di dollari Stati Uniti - 24 miliardi di dollari Giappone - 12,75 miliardi di dollari Corea del Sud - 6,34 miliardi di dollari Germania - 2,6 miliardi di dollari

Paesi con il maggior numero di download

Cina - 29,23 miliardi di giochi India - 9,66 miliardi di giochi Brasile - 4,62 miliardi di giochi Stati Uniti - 4,55 miliardi di giochi Indonesia - 3,38 miliardi di giochi

Per quanto riguarda invece i generi videoludici più popolari tra i giocatori mobile, al primo posto troviamo i puzzle game con 16,4 miliardi di download, seguiti dai giochi simulativi (10,5 miliardi) e dai giochi d'azione (5,5 miliardi). I generi videoludici con i maggiori ricavi sono invece i giochi di ruolo, che hanno generato introiti pari a 24,5 miliardi di dollari: seguono gli strategici (10,7 miliardi), i match puzzle (10,2 miliardi) e i giochi casinò (8,3 miliardi).

Honkai Star Rail è tra i giochi che hanno generato le spese maggiori in tutto il mondo, assieme a Lineage M e Evony. Non è tuttavia specificato a quanto ammontano le spese effettuate per questi tre titoli.

Restando sempre in ottica statistiche, ecco la Top 12 dei giochi Steam con i maggiori incassi del 2023, un elenco che vede la presenza di nomi come Baldur's Gate 3, Starfield e Hogwarts Legacy.