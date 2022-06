Il mobile gaming è inarrestabile: oltre 21 miliardi di ricavi nel secondo trimestre 2022

La crescita del mobile gaming sembra non conoscere alcun limite, segnando nuovi importanti progressi trimestre dopo trimestre. E in particolare il 2022 si sta rivelando finora un'annata da incorniciare per questo specifico settore videoludico, che ha già generato numeri da capogiro nell'arco di pochi mesi.

Stando a quanto riportato nell'ultimo report di Data.ai, infatti, il settore mobile registrerà ricavi per la bellezza di 21.4 miliardi di dollari al termine del secondo trimestre del 2022. Si tratta tra l'altro di una crescita pari al 30% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2019, segno di come quest'ambito videoludico continui ad essere tra i più prolifici di tutta l'industria.

Data.ai scende maggiormente nei dettagli rivelando anche quali sono i genere più popolari sulle piattaforme mobile: i giochi di maggior successo economico sono gli MMORPG, seguiti a ruota dai MOBA e dai giochi strategici. Godono inoltre di grande popolarità anche i battle royale e gli Action/RPG, che chiudono il quintetto di maggior successo sui sistemi iOS e Android. Per quanto riguarda invece i giochi più popolari in assoluto, Honor of Kings e Genshin Impact sono le scelte preferite dai consumatori.

Il report segnala inoltre che la spesa totale nelle applicazioni presenti sul Google Play Store e sull'App Store sfiorerà i 33 miliardi complessivi, questo sempre contando il solo Q2 2022. Sono dati che comunque non sorprendono, considerata la grande crescita del mercato mobile nel corso del 2021, destinato con molta probabilità a ripetere simili successi anche nel 2022.

La diffusione così massiccia del mobile gaming potrebbe inoltre aver avvicinato un quantitativo sempre maggiore di persone al mondo videoludico: del resto, il 90% delle generazioni Z e Alpha è a contatto con i videogiochi, secondo uno studio condotto da Newzoo.