Mobile gaming, il settore conquista: la modalità preferita per il 61% dell'utenza italiana

Mentre è ufficialmente partita la Road to E3 2021, la compagnia Deloitte pubblica un nuovo report che fotografa le abitudini e le preferenze degli appassionati di videogiochi.

Dai risultati presentati con il "Digital Consumer Trend" emerge un quadro generale che vede il settore del mobile gaming protagonista di una continua affermazione nel mercato dei videgoiochi. Secondo i dati raccolti, addirittura, si riferisce di come per il 61% dell'utenza il gioco su smartphone sia divenuto la principale modalità di fruizione del medium. Per offrire un paragone, la media europea in merito si colloca sul 56%, mentre in Cina aumenta sino a raggiungere un drastico 90%.



Complessivamente, nel nostro Paese il mercato del mobile gaming vale ben 2 miliardi di euro, e presenta un tasso di crescita annuo pari al 10,6%. Statistiche che dimostrano una crescente popolarità del fenomeno, con gli intervistati che dichiarano di risultare più affini all'attività videoludica su mobile rispetto a quella condotta su console o su altri dispositivi portatili.



Per quanto riguarda altre tipologie di preferenze, gli Italiani si dimostrano grandi fan dei titoli single player, con ben il 90% degli intervistati che dichiara di preferirli ai multiplayer. Nel corso degli ultimi 4 mesi, però, le produzioni multigiocatore si sono rivelate protagoniste di una significativa crescita nella fascia d'utenza tra i 18 e i 24 anni, con un aumento del 7% nell'utilizzo dei software in compagnia di amici e parenti.