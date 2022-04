Mobile Suit Gundam Battle Operation 2: l'action a squadre gratis in arrivo su PC

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore B.B. Studio rivelano un'interessante novità per tutti gli appassionati di Gundam muniti di mouse e tastiera: l'action game a squadre free-to-play Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 si prepara a sbarcare anche su PC, dopo essere uscito negli scorsi anni sulle console Sony.

Disponibile infatti dal 2019 in tutto il mondo su PS4, Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 è disponibile anche su PlayStation 5 dal gennaio 2021, e da allora altre versioni del gioco non sono state prodotte. L'edizione per PC risolleva quindi l'attenzione verso il titolo d'azione basato sull'iconico franchise giapponese nato nel 1979, con la conferma di un network test pianificato per un periodo compreso tra il 14 e il 17 aprile del 2022. Un secondo test si svolgerà invece una settimana dopo, tra il 21 ed il 24 aprile.

Resta quindi giusto da capire quando Bandai Namco intende lanciare a tutti gli effetti il titolo su PC, non avendo per il momento comunicato una data precisa e limitandosi semplicemente ad affermare che il debutto arriverà "presto". Ricordiamo nel frattempo che Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 offre battaglie online tra due squadre di sei giocatori ciascuna, con la possibilità di combattere non solo a bordo dei mech, ma anche con soldati di fanteria. Infine, non manca ampia personalizzazione per i propri personaggi, spendendo le ricompense ottenute in gioco per sbloccare nuovi contenuti e potenziamenti per il proprio Mobile Suit.