Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 arriva oggi su PlayStation 5

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità di Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 per PlayStation 5 a partire da oggi anche in Europa. Il gioco, uscito nel 2019 su PS4, è stato ora ottimizzato per la nuova console Sony.

In Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, i Mobile Suit non saranno gli unici eroi. Infatti, i piloti potranno piazzare le bombe e richiedere il fuoco di supporto, mentre anche gli scontri tra la fanteria potranno decidere l’esito di una battaglia.

La versione per PlayStation 5 sfrutta il feedback aptico del DualSense e aggiunge l'audio in lingua inglese con nuove voci per Neidhardt, Tenda e Katarina, inoltre si segnala l'aggiunta della nuova mappa Base Militare, descritta come "una vasta pianura aperta con edifici medio-grandi, che la rendono il sogno di ogni specialista nel combattimento a lungo raggio. Con gli edifici che saranno l’unico ostacolo in un’ampia superficie pianeggiante, i piloti potranno sfruttare al massimo la propria linea di tiro."

Confermato il supporto per il trasferimento dei salvataggi di Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 da PlayStation 4 a PS5 utilizzando lo stesso account PlayStation Network. Una bella occasione per provare con mano questo titolo dedicato ad uno dei robottoni più celebri e amati dell'animazione giapponese, e non solo.