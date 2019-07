Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 per PS4 arriverà nel 2019 in Occidente

Nel corso dell'Anime Expo 2019 Bandai Namco Entertainment ha annunciato che il free-to-play per PlayStation 4 Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 verrà pubblicato anche in Occidente nel corso di quest'anno.

Disponibile, con tanto di supporto ai testi in lingua inglese, dall'estate del 2018 in Giappone, Taiwan, Corea del Sud e Taiwan, il titolo offre battaglie online 6 contro 6 sia sulla Terra che nello spazio. Non solo i combattimenti tra i Mobile Suit, anche il contributo della fanteria può rivelarsi fondamentale in Battle Operations 2: i piloti possono infatti piazzare delle bombe nelle basi nemiche e chiedere fuoco di supporto per contribuire alla causa. Con la valuta ottenibile giocando, i DP, è possibile migliorare e personalizzare i mech, mentre nel Campo Base, che funge da lobby online, i giocatori di tutto il mondo possono interagire tra loro. Come ogni gioco multiplayer che si rispetti, inoltre, Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 continuerà ad evolversi dopo la pubblicazione con l'aggiunta di eventi speciali e nuovi contenuti.

Per l'occasione, Bandai Namco Entertaiment ha pubblicato un trailer che ci permette di dare uno sguardo al gameplay e alle opportunità di personalizzazione. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!