Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On annunciato per PS4 in Europa

Bandai Namco Games ha annunciato un nuovo gioco dedicato a Gundam, intitolato Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On e in arrivo su PS4 in Europa nel corso del 2020.

"Ambientato nell’iconico universo di Gundam, Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On permette ai giocatori di sperimentare un nuovo livello di combattimenti con le Mobile Suit! L’Extreme VS fighting game 2-contro-2 è stato rilasciato solo per i cabinati in Giappone nel 2010 ma farà il suo debutto su PlayStation 4 nel 2020. Grazie alla modalità co-op 1-4, agli scontri PVP e alle 183 Mobile Suit che arrivano da 36 diverse serie di Gundam, Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On è perfetto per tutti i fan!"

Al momento Bandai Namco non ha annunciato una data di lancio ufficiale per Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On, non sappiamo se il gioco arriverà in formato retail o se uscirà solamente in versione digitale scaricabile dal PlayStation Store. In apertura trovate il trailer di annuncio del nuovo gioco di Gundam.