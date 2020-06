Mobile Suit Gundam Extreme Vs Maxiboost On: al via la Beta Pubblica su PS4

Bandai Namco ha annunciato che dal 20 giugno al 30 luglio sarà possibile partecipare ogni fine settimana alla Open Access Beta di Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On per PlayStation 4.

I fan potranno provare le 185 unità dell’universo Gundam, incluse le esclusive Montero e Zaku Amazing. Saranno disponibili sia le modalità offline e sia quelle online che permetteranno a fino a 18 giocatori di tutto il mondo di combattere insieme!

Tre le modalità disponibili:

Player Match 4-18 giocatori - L'host può scegliere tra la modalità Team Shuflle che permette di giocare in team casuali e Team Free per chi invece vuole creare una squadra

- L'host può scegliere tra la modalità Team Shuflle che permette di giocare in team casuali e Team Free per chi invece vuole creare una squadra Casual Match 4 giocatori - Per gli utenti che vogliono giocare in modo casuale

- Per gli utenti che vogliono giocare in modo casuale Branch Battle - Modalità giocatore singolo offline

Infine Bandai Namco fa sapere che la prima sessione durerà un intero fine settimana dal 20 al 22 giugno mentre le successive fasi di prova si terranno esclusivamente il sabato secondo questo calendario:

20/06/2020 dalle 5:00 AM CEST alle 22/06/2020 5:00 AM CEST

27/06/2020 dalle 5:00 AM CEST alle 28/06/2020 5:00 AM CEST

04/07/2020 dalle 5:00 AM CEST alle 05/07/2020 5:00 AM CEST

11/07/2020 dalle 5:00 AM CEST alle 12/07/2020 5:00 AM CEST

18/07/2020 dalle 5:00 AM CEST alle 19/07/2020 5:00 AM CEST

25/07/2020 dalle 5:00 AM CEST alle 26/07/2020 5:00 AM CEST

Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On uscirà questa estate in esclusiva su PlayStation 4, la data di lancio non è ancora stata rivelata.