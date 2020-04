Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost ON esce in estate su PS4

Le alte sfere di Bandai Namco ci rituffano nella dimensione sci-fi di Gundam per fissare a questa estate il periodo di uscita di Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost ON, il nuovo capitolo dell'iconica serie sui mech in arrivo anche in Occidente in esclusiva su PlayStation 4.

L'ultima trasposizione videoludica dell'iconico franchise giapponese d'animazione creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate per Sunrise nel 1979 ci vedrà pilotare il nostro Mobile Suit preferito all'interno di scenari aperti che daranno vita a frenetici scontri 2 contro 2.

La riedizione per PS4 di Extreme vs Maxiboost ON riprende e riadatta su console tutti i contenuti e gli elementi ludici che hanno contraddistinto la versione per cabinato arcade disponibile in Giappone dal 2010.

Abbracciando questo nuovo contesto, gli sviluppatori interni a Bandai namco promettono di estenderne il perimetro di gameplay con la presenza di una modalità cooperativa fino a un massimo di quattro utenti, che s'accompagna a un modulo per gli scontri PvP sullo sfondo di arene digitali inedite. Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà però rappresentato dai 183 Mobile Suit disponibili nel titolo, provenienti dalle 36 serie di Gundam.

Il video proposto a fine marzo da Bandai Namco indicava il 30 luglio del 2020 come giorno di lancio di Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost ON, ma non sappiamo se l'emergenza Coronavirus può aver indotto l'editore nipponico a rivedere i propri piani di commercializzazione di questo titolo che, a ogni modo, vedrà la luce dei negozi e dello store digitale di PlayStation 4 entro questa estate. In attesa di ricevere delle delucidazioni in tal senso da parte dei diretti interessati, vi invitiamo ad ammirare il gameplay trailer in cima alla notizia.