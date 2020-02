Una mod aggiunge il Ray Tracing a Need for Speed Underground: ecco il risultato

Passa il tempo, ma per gli appassionati dei racing game arcade è impossibile smettere di voler bene a Need for Speed Underground, gioco uscito nell'ormai lontano 2003, ma che è rimasto nel cuore dei fan per il suo gameplay divertente, lo stile scanzonato e la possibilità di personalizzare i bolidi da cima a fondo.

Ecco perché alcuni modder stanno tentando di ridargli nuovo lustro, realizzando alcune versioni "potenziate" del gioco, utilizzando tool come ReShade. Già una versione modificata, chiamata Need for Speed Underground Redux fu creata un po' di tempo fa, che aggiungeva texture ad alta risoluzione, più dettagli nei riflessi e ombreggiature più realistiche.

Adesso il modder Stre1litzia ha preso tale mod e l'ha aggiornata con una nuova versione di ReShade, aggiungendo addirittura il ray tracing al gioco (per approfondire, ecco un nostro speciale sul ray tracing). Anche questa non è una novità, abbiamo già visto il ray tracing in Need for Speed Underground quest'estate, ma il risultato finale che potete vedere nel video in cima alla news è veramente buono.

Nel video potete notare la risoluzione bloccata sui 30fps, e la scheda grafica utilizzata è una GeForce GTX 1060 da 3GB, che supporta il ray tracing anche se meno bene di GPU più avanzate, per cui il risultato fa ancora più impressione.

E voi la vorreste una versione ufficiale di Need for Speed Underground, potenziata?