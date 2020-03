Parte la mod più ambiziosa di Minecraft che promette di ricreare in scala la Terra

La community di Minecraft si interroga sulla fattibilità del mastodontico progetto lanciato dal modder PippenFTS: lo sviluppatore dilettante sta infatti chiedendo alla community di aiutarlo a dare vita a una mappa ingame che rappresenti in scala 1:1 l'intera superficie della Terra!

Come dimostrato dall'autore di questo incredibile (e vagamente pretestuoso) progetto amatoriale, la versione preliminare della sua mappa di Minecraft che ricrea la Terra è già disponibile e può essere visitata liberamente da chi desidera seguirlo in questa sua impresa.

Lo youtuber si è servito di Cubic Chunks, uno dei tanti strumenti di sviluppo realizzati dagli appassionati di Minecraft in questi anni per modificare il già enorme universo ludico e contenutistico del kolossal di Mojang. Partendo da ciò, PippenFTS ha attinto alla sconfinata mole di dati archiviati da Google Maps per conventirne i principali parametri geografici in valori interpretabili dall'engine di Minecraft.

Nel suo filmato, l'autore di questa mod ci permette di ammirare il Grand Canyon, il Parco Nazionale dello Yosemite e il Monte Everest. La speranza dello youtuber è però quella di coinvolgere tutti coloro che desiderano "personalizzare in maniera realistica" la sua mappa di dimensioni planetarie (letteralmente!), ad esempio aggiungendo gli edifici delle metropoli più importanti o ricreando nella maniera più autentica possibile i diversi biomi naturali che caratterizzano la Terra.



Prima di lasciarvi al video, e al modulo dei commenti per scoprire il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che Microsoft ha deciso di offrire delle esperienze educative gratis su Minecraft per i giovani costretti a casa in queste difficili giornate dominate dall'allarme Coronavirus.