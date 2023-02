Questa nuova mod di Cyberpunk 2077 è perfetta per i fan di David Martinez

Dopo avervi parlato della mod 4K di Cyberpunk 2077, torniamo a occuparci dei migliori pacchetti di aggiornamento non ufficiali per il titolo action di CD Projekt RED. Uno degli ultimi aggiornamenti, in particolare, sembra essere fortemente indirizzato ai fan dell'anime Edgerunners.

Il pacchetto in questione, realizzato dal creator Kratoes e pubblicato sul sito di Nexus Mods, vi permette infatti di visitare e acquistare l'appartamento di David Martinez (protagonista della serie) situato nel megabuilding H4. Come è possibile anche notare dalle immagini presenti sul sito, si tratta di un alloggio molto simile a quello di V, tuttavia il modder ha condito questo pacchetto con tanti dettagli interessanti - ad esempio, l'appartamento di David non presenta in questo caso una stanza interamente dedicata alle armi.

Per poter scaricare questo pack sul vostro hardware, vi basterà fare click sul seguente link:

Di recente, il titolo di CD Projekt RED è stato anche arricchito da una nuova mod di miglioramento grafico, sviluppata attraverso il supporto di un'IA neurale. La Mod HD Reworked di Cyberpunk 2077 va infatti a migliorare la nitidezza e la qualità degli asset di gioco più ricorrenti, dando un tocco ancora più realistico all'intera produzione.

Cyberpunk 2077 è un titolo action disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, PC e Xbox Series S|X.