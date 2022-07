Una mod di Fallout New Vegas spara testate nucleari sugli NPC che memano

Quando si pensa alle mod di Fallout, vengono in mente diverse cose. Ci sono pacchetti che migliorano il comparto grafico, altri destinate alla stabilità, o ancora progetti di espansione ambiziosi come New London. Ma siamo convinti che nulla sia paragonabile a una mod per Fallout New Vegas che prende di mira i meme "esplosivi".

Il pacchetto di modifiche in questione è stato creato dall'utente Tetsudini e ha un compito ben preciso: distruggere con una testata nucleare tutti gli NPC che pronunciano la frase: "pattugliare il Mojave ti fa desiderare un inverno nucleare". Questa frase è diventata in breve un meme molto diffuso nella community dell'RPG targato Obsidian, portando forse alcuni utenti a una esasperazione tale da desiderare davvero una pioggia di missili sulla propria testa.

Che dire, se anche voi volete provare l'ebrezza delle bombe nucleari, vi conviene dare un'occhiata al video dimostrativo allegato alla notizia.

E mentre molti utenti hanno lavorato ad un remake di Fallout New Vegas in Unreal 5, Bethesda ha già dei progetti in cantiere per il prossimo capitolo della serie di Fallout. Il volto simbolo del publisher, Todd Howard, ha rivelato che Fallout 5 vedrà la luce dopo l'uscita di Elder Scrolls VI. Sembra quindi probabile, considerando che su The Elder Scrolls VI sappiamo molto poco, che bisognerà aspettare ancora molto per tornare nelle Wasteland.