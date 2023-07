Con le mod grafiche e il 4K, Batman Arkham Knight sembra un gioco next-gen

Un nuovo video di Digital Dreams, canale di Youtube noto per la sua arte digitale, mette in luce tutta la bellezza senza tempo di Batman Arkham Knight, riuscendo quasi a far sembrare il gioco di Rocksteady un titolo next-gen.

Nel video possiamo notare in tutto il suo splendore l'ultimo titolo della serie con l'attivazione del preset Beyond All Limits Ray Tracing ReShade, nonché con la mod Extreme settings, grazie alla quale è possibile migliorare significativamente gli effetti di luce, i riflessi sul campo e tanti altri aspetti tecnici del gioco.

Nonostante per alcuni determinati effetti possano sembrare forse un po' troppo, nel suo complesso non si può che ammettere che il risultato finale è una meraviglia per gli occhi, soprattutto considerando che il gioco è uscito nel 2015.

Batman Arkham Knight è stato la conclusione di una trilogia molto acclamata: ha introdotto un design unico della batmobile e ci consentiva di correre e sfrecciare lungo le strade di Gotham City, di cui il video cattura l'essenza più oscura, in una storia dal finale esplosivo.

Batman Arkham Knight è recuperabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nonostante siano passati anni, è al momento l'ultimo gioco uscito di Rocksteady. L'altro gioco a cui lo studio sta lavorando, Suicide Squad: Kill The Justice, è rimandato al 2024.