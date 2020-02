La mod Hot Coffee di Red Dead Redemption 2 finisce nel mirino di Rockstar

Come vi abbiamo raccontato, da un po' di tempo la famosa mod Hot Coffee, originariamente pensata per Grand Theft Auto San Andreas, e che permetteva di sbloccare una sorta di mini gioco in cui i giocatori potevano simulare un rapporto sessuale, è disponibile anche su Red Dead Redemption 2, ma Rockstar Games non l'ha presa benissimo.

Stando a quanto racconta lo youtuber Swegta, Take-Two Interactive e Rockstar Games hanno richiesto tramite i loro legali la cancellazione della mod, dal momento che violerebbe l'accordo di licenza tra utente e produttore, nonché il codice di comportamento.

La mossa non è stata ovviamente ben accolta dalla community, perché in molti l'hanno vista come una limitazione della libertà d'espressione, ma la reazione di Rockstar, considerati i precedenti, era abbastanza prevedibile.

Il modder dal canto suo, si è difeso dicendo che la mod in sé non contiene nudità, ma utilizza solamente degli asset che sono inclusi nel gioco. Le animazioni ad esempio sono prese dalla missione del bar con Lenny, mentre i suoni e i mugugni dei personaggi sono gli stessi contenuti nel gioco, estrapolati dai frangenti in cui vengono feriti.

Inoltre si tratta di una mod single-player, che ha effetto solamente sulla partita di chi decide di utilizzarla. Staremo a vedere l'evolversi della situazione.

Nel frattempo, Red Dead Redemption ha venduto ben 29 milioni di copie continuando a confermarsi un grandissimo campione di incassi.