Una mod introduce nuove avventure per The Witcher 3: Blood & Wine

Da quando è stato lanciato The Wichter 3: Wild Hunt, il celebre RPG targato CD Projekt RED, si sono susseguite una serie di mod che hanno introdotto ogni tipo di modifica, dalle meccaniche di gioco ai miglioramenti grafici.

Tuttavia, fino ad oggi, nessuno è riuscito ad aggiungere nuove missioni al gioco, principalmente a causa delle limitazioni imposte dai tool di modifca. Alcuni mesi fa sono stati pubblicati nuovi strumenti, in particolare i Radish Tools, che hanno permesso ai modder di intervenire anche sull’introduzione di nuove quest complete di dialoghi e obbiettivi diversi. La prima mod che aggiunge una nuova storia a The Witcher 3 è stata pubblicata qualche giorno fa.

La nuova mod, chiamata White Wolf Savanger Hunt, introduce una nuova missione dal titolo “Scavenger Hunt in Toussaint", che permetterà ai giocatori di acquisire nuovi e potenti equipaggiamenti. Il design della mod si sviluppa nell’arco di tre missioni, tutte ambientate a Toussaint. Ogni missione inizia leggendo una mappa che porterà il Witcher ad affrontare nuove avventure.

Potete trovare altre informazioni sulla nuova mod sul sito di Nexus Mods. Anche se gli interessi sulla serie da parte di CD Projekt RED non si è mai interrotto, l’intervento della community potrà dare nuova linfa al gioco. Vi ricordiamo che The Witcher 3: Blood & Wine è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC