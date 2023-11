Grazie a una mod, Malenia di Elden Ring diventa un boss di Sekiro Shadows Die Twice

Una mod creata dall'utente Last孤影众 (Gūyǐng zhòng) ha trapiantato uno dei boss più difficili di Elden Ring, Malenia (la Spada di Miquella) in Sekiro: Shadows Die Twice.

La patch amatoriale si chiama Land of Reeds. Il suo autore non è nuovo a trasposizioni di questo tipo, anzi è il responsabile del "trasloco" di alcuni altri boss dei Souls dal ricco catalogo di FromSoftware nel frenetico sistema di combattimento action di Sekiro.

Nel video di Ongbal, che trovate in cima a questo articolo, lo Youtuber descrive l'esperienza come "bella ma dolorosa", lamentando che aspetti come l'hitbox si rivelano stranamente incoerenti e non ottimizzati per Sekiro nel complesso. Ciò nonostante, apprezza la qualità dell'inserimento di alcuni boss dei Souls in Sekiro.

Moltissimi sono i commenti presenti sotto al video, che contano diversi fan entusiasti di poter nuovamente sconfiggere Malenia con le meccaniche di Sekiro. Alcuni, inoltre, individuano delle somiglianze fra il set di mosse del boss di Elden Ring e quello di Tomoe in Sekiro.

"Questo trasforma Malenia da quello che probabilmente è il boss più difficile e frustrante a un combattimento abbastanza difficile ma soprattutto divertente e interessante", aggiunge un utente.

Naturalmente, anche a Sekiro: Shadows Die Twice non mancano gli scontri impegnativi e, a tal proposito, qual è il boss più difficile di Sekiro Shadows Die Twice?