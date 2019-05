Una mod permette di giocare Resident Evil 2 nei panni di Excella Gionne

Nell'era delle mod è ormai possibile ricreare praticamente qualsiasi cosa e modificare quasi ogni videogioco a proprio piacimento. Resident Evil 2 Remake è uno dei "bersagli" preferiti dai modder, e già sul nostro sito potete trovare in un video le migliori mod di Resident Evil 2.

Una delle ultime in ordine di tempo è stata realizzata da Xorrito78, un utente che ha creato una versione del gioco in cui è possibile vestire i panni di Excella Gionne di Resident Evil 5. Stando all'autore, la faccia del personaggio è perfettamente funzionante ed animata, ed anche la fisica del corpo funziona bene.

In questa mod, Excella rimpiazza il personaggio di Elza Walker, e per la verità il risultato è effettivamente di tutto rispetto, come potrete notare dalle immagini in calce alla news. Come dicevamo non è certo la prima volta che vediamo modifiche al "cast" del gioco.

Sempre restando in ambito RE5, già Chris Redfield ed Albert Wesker erano stati inseriti all'interno del gioco. Così come abiamo visto personaggi di Metal Gear Solid e Dino Crisis ad esempio, o di Grand Theft Auto (CJ e Big Smoke in Resident Evil 2? È successo!). Voi che ne pensate? Qual è la vostra mod preferita e quali altri personaggi vorreste vedere in Resident Evil 2 Remake?