Una mod di Pokémon Spada e Scudo introduce Ball Guy Dynamax ed è inquietantissimo

Diciamoci la verità: anche nella sua forma "normale", Ball Guy è un personaggio che in molti di noi genera un po' di inquietudine. Figuriamoci una sua versione enorme e incazzata che alcuni utenti hanno creato in questa bizzarra mod di Pokémon Spada e Scudo.

In pratica alcuni burloni hanno creato una versione Dynamax di Ball Guy con tanto di Max Raid dedicato, sostituendolo al personaggio di Machoke, che in effetti essendo un umanoide ha dei movimenti che risultano abbastanza credibili.

Così il modello 3D di Ball Guy è diventato un mostro gigante che dovremo sconfiggere, possibilmente senza badare al suo terrificante aspetto, come si può anche vedere nel video che trovate in cima alla news. Nel video tra l'altro, dopo il combattimento, viene mostrato anche Ball Guy catturato e che viene poi utilizzato sempre in battaglia contro altri Pokémon. Inutile dirvi che anche qui il risultato è... piuttosto bizzarro.

Non si tratta dell'unica modifica al gioco apportata nello scorso periodo. Alcuni hacker hanno bucato l'app di Pokémon Home per portare in Pokémon Spada e Scudo le creaturine che non sono presenti nel gioco di Nintendo. Trovate la nostra news a riguardo sul nostro sito. Per approfondire ulteriormente sul titolo inoltre, date un'occhiata alla nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.