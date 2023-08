Una mod di Red Dead Redemption 2 aggiunge alcuni contenuti tagliati

Una nuova mod firmata dal programmatore roastedflamingo consente di reinserire all'interno di Red Dead Redemption 2 contenuti che in origine erano stati tagliati dagli sviluppatori. Non si tratta di vere e proprie espansioni, ma l'aggiornamento si rivolge a coloro che sono curiosi di approfondire le linee di dialogo.

La patch amatoriale si chiama "Cut Dialogue Enhanced" e, come il nome suggerisce, aggiunge tutta una serie di linee di dialogo, in battaglia o in altri contesti, che non sono mai state utilizzate dal team di sviluppo di Red Dead Redemption 2.

Nello specifico, la mod ripristina non solo tutte le provocazioni in battaglia, le battute all'apertura di un combattimento o i commenti quando un proiettile sfiora il nostro personaggio, ma anche tutte le interazioni parlate relative all'acquisto di oggetti o abiti.

Per gli appassionati, quindi, è un modo per immergersi ulteriormente nella miriade di interazioni pensate per questo gioco da Rockstar, Games scoprendo frasi mai udite prima, per esempio alla vittoria di un duello.

Dalla community dei modder, naturalmente, c'è molto da pescare. In alternativa a questo aggiornamento amateoriale, o in aggiunta, c'è anche la mod per far girare Red Dead Redemption 2 a 60 FPS stabili, oppure una mod "premium" per mettere il turbo alla versione PC di Red Dead Redemption 2.