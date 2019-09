Una mod di Resident Evil 2 Remake permette di sostituire Mr. X con il clown Pennywise

Il livello di entusiasmo che ha accolto il ritorno di Resident Evil 2 Remake è secondo solo al numero di mod dedicate ad uno dei personaggi più iconici della serie, il mostruoso Mr. X. La community dei modder ha infatti sostituito il gigante con una grande varietà di personaggi della cultura pop.

Questa volta è il turno di Pennywise, il terribile clown della serie IT di Stephen King. In un video pubblicato su Twitter dall’utente clxireredfield possiamo vedere il famoso clown Pennywise rincorrere i giocatori per le strade di Raccoon City, proprio come farebbe Mr.X, con un’inquietante musica da circo che accompagna l’azione ogni volta che il pericolo si avvicina.

Non è la prima volta che il clown, frutto della mente dello scrittore americano, compare in un videogioco: Pennywise si era già reso protagonista in Far Cry 5 e nella beta di Call of Duty: Modern Warfare. Fortnite ha recentemente introdotto i palloncini, che sono un chiaro riferimento a IT.

Dalla sua, Mr. X è già stato sostituito con una miriade di personaggi: tra le migliori mod ricordiamo quella del Trenino Thomas. Altre mod hanno permesso di giocare con personaggi come Cloud di Final Fantasy 7 o 2B di Nier: Automata.