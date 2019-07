Una mod rimuove facilmente l'interfaccia da AC Odyssey e da tantissimi altri giochi PC

Nell'industria videoludica moderna, specie in quella dei giochi tripla A su PC, è diventata la prassi aggiungere un sistema che consenta di rimuovere l'interfaccia: in molti casi, però, risulta essere piuttosto complicato togliere tutti gli elementi a schermo dell'HUD. Il modder TheJanitor ha la soluzione al problema!

Nel corso dell'ultimo anno, lo sviluppatore amatoriale ha impegnato il proprio tempo libero per programmare e distribuire gratuitamente attraverso le pagine di NexusMods dei tool che consentono agli utenti di rimuovere l'interfaccia da tantissimi videogiochi su PC.

Una volta installata la mod specifica per il proprio titolo PC preferito, il tool in questione ci permette di abilitare e disabilitare l'HUD con la semplice pressione di un tasto. Come possiamo facilmente intuire, tale caratteristica risulta essere particolarmente comoda per chi, come gli streamer e i creatori di contenuti su YouTube, desidera "liberare" la scena di gioco da qualsiasi elemento dell'interfaccia per confezionare video machinima o, soprattutto su Twitch, dare risalto ai propri banner interattivi.

La lista dei titoli che risultano essere già compatibili con il tool di TheJanitor è piuttosto lunga e comprende kolossal come Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Titanfall 2, Mad Max o Call of Duty WWII:

Ryse: Son of Rome

Assassin's Creed Unity

Batman: Arkham Origins

Assassin's Creed Odyssey

Call of Duty WWII

X-Men Origins: Wolverine

Call of Duty: Infinite Warfare

Splinter Cell Conviction

Titanfall 2

Hitman Absolution

Red Faction: Armagheddon

Deus Ex: Human Revolution

Mass Effect Andromeda

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor

Medal of Honor

Mad Max

Assassin's Creed Origins

Red Faction Guerrilla

Watch Dogs

Alien Isolation

Call of Duty Black Ops 2

Far Cry 5

Batman: Arkham Knight

Far Cry 3

Batman: Arkham City

Il modder TheJanitor promette inoltre di ampliare al più presto il "catalogo virtuale" di videogiochi compatibili con i suoi tool, pubblicando il tutto gratis su NexusMods. Cosa ne pensate di queste mod "cancella-HUD"? Fatecelo sapere con un commento dopo aver letto lo speciale di Claudio Cugliandro su personalizzazione e impatto sull'esperienza nei videogiochi moderni.