Quali sono le mod più scaricate di Starfield? Dominio DLSS tra i giocatori

Come sappiamo, le prime mod di Starfield per PC sono già state pubblicate, con molte che hanno riscosso già particolare successo tra i giocatori. In particolare dai numeri su Nexus Mods emerge chiaramente quali sono le creazioni amatoriali preferite dalla community.

Nella top 10 trovano infatti spazio ben due mod volte ad abilitare il DLSS al posto dell'FSR, che occupano rispettivamente la prima e la sesta posizione della classifica. Per via di una partnership ufficiale con AMD per le prestazioni FSR, Starfield ha esordito sul mercato senza DLSS, spingendo così da subito la community di modder a realizzare mod apposite per permettere a chiunque lo voglia di giocare il nuovo Action/RPG spaziale con la tecnologia di upscaling sviluppata da NVIDIA, migliorando così in maniera più considerevole le prestazioni del gioco su PC.

Tra le altre mod più scaricate troviamo creazioni che perfezionano le prestazioni tecniche ed il campo visivo, oltre ad un miglior campo visivo. Questo è comunque solo l'inizio da parte della community, che nel corso delle prossime settimane e mesi darà sicuramente vita a produzioni amatoriali sempre più sofisticate che andranno a modificare in maniera ancora più consistente i contenuti di Starfield, magari aggiungendo anche nuove aree e quest proprio come già avvenuto in passato con altri opere Bethesda quali The Elder Scrolls V Skyrim.