Una mod di Sekiro permette di giocare nei panni di Woody di Toy Story!

La comunità dei modder continua a sbizzarrirsi con Sekiro: Shadows Die Twice, ennesimo grande titolo sviluppato da Hidetaka Miyazaki e FromSoftware. Negli ultimi mesi ne abbiamo viste di tutte i colori, da mod che bilanciano la difficoltà ad altre che introducono i personaggi più improbabili.

Ora siamo di nuovo qui, per mostrarvene un'altra appartenente alla seconda categoria. Al modder huckleberrypie è venuta la brillante idea di sostituire il lupo con un solo braccio con... lo sceriffo Woody di Toy Story! È sicuramente strano vedere il simpatico giocattolo, di matrice prettamente americana, combattere con le spade nelle ambientazioni giapponesi del gioco di FromSoftware, eppure riesce al contempo ad essere molto esilarante. In cima a questa notizia potete ammirare lo sceriffo in azione in un video realizzato dal modder, mentre il calce trovate una serie di screenshot. Se siete interessati, allora vi invitiamo a scaricarla dalla pagina ufficiale su NexusMods. Ricordiamo che per l'installazione è richiesto anche il Sekiro Mod Engine.

Sembra difficile crederlo, ma l'introduzione di Woody come pesonaggio giocabile non è affatto l'unica cosa folle fatta dai modder per Sekiro: Shados Die Twice. La stessa sorte è toccata anche a Donald Trump, mentre Shrek e il trenino Thomas sono diventati dei boss!