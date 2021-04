Moda Subathon: xQc vuole battere ogni record, sessanta giorni di live

Forse vi ricordate del subathon durato addirittura un mese dello streamer Ludwig, attività live che lo ha portato a infrangere più di qualche record e a guadagnare un po’ di denaro.

Ora che la moda è stata sdoganata, molti altri talent hanno sentito il dolce ed effimero richiamo del successo facile e stanno per proporre cose simili o, almeno, qualche variazione sul tema.

Uno di questi è il chiacchierato xQc, che ovviamente non vuole essere da meno rispetto ai colleghi. Anzi, li vuole superare, sempre con il suo solito garbo.

L’ex pro player canadese ha infatti affermato di aver pianificato di installare più PC in casa sua per lo streaming subathon. Quando gli è stato chiesto se fosse serio, xQc ha dichiarato che non solo era serio ma che la live durerà la bellezza di 60 giorni ininterrotti.

Attualmente il canale Twitch di xQc è il terzo canale più seguito sulla piattaforma, con oltre 76.000 abbonati. Ludwig in un mese è riuscito a terminare il subathon con circa 282.000 iscritti (ora calati fisiologicamente a 182.000).

Con un periodo di tempo di 60 giorni e un punto di partenza di quasi 80.000 follower, è altamente probabile che xQc riuscirà a battere il record ed entrare nel Guinness dei primati. Sempre che riesca a resistere.