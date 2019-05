La modalità Avventura di Crash Team Racing Nitro Fueled si mostra per la prima volta

Il momento del gran ritorno a bordo dei kart di Crash e compagni sta finalmente per arrivare, ed il canale di PlayStation Access, dopo averci regalato un filmato di gameplay tratto dal comparto multigiocatore del titolo, ci concede un primo sguardo alla modalità Avventura di Crash Team Racing Nitro Fueled di Activision.

Come vi abbiamo riportato su queste pagine solo alcune ore fa, la modalità Avventura di Crash Team Racing Nitro Fueled riproporrà in toto i contenuti di gioco che per tantissime ore ci hanno tenuti incollati allo schermo in quel lontano 1999, tra cui le gare dei Trofei, le sfide con i Boss, le attività basate sull'acquisizione delle Reliquie, le corse dei Gettoni e le Coppe delle Gemme. Tramite un'opera di ammodernamento, gli sviluppatori di Beenox hanno comprensibilmente aggiunto la possibilità di guadagnare oggetti con cui personalizzare esteticamente piloti e kart, oltre a quella di ottenere immediatamente i Boss appena dopo averli sconfitti in gara.

Se però siete particolarmente legati ai metodi tradizionali del racing game originariamente sviluppato da Sony e Naughty Dog, non disperate: il titolo vi permetterà di prendere parte alla modalità Avventura in versione classica, nella quale potrete affogare senza ritegno la vostra nostalgia.

Lasciandovi alla visione del video gameplay che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Crash Team Racing Nitro Fueled sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 21 giugno (una versione PC arriverà presumibilmente entro la fine del 2019).