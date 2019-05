Modalità Avventura di Crash Team Racing Nitro Fueled: ecco tutte le novità

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, il direttore creativo di Beenox, Thomas Wilson, illustra nel dettaglio tutte le novità che sperimenteremo affrontando in singleplayer Crash Team Racing Nitro Fueled nella modalità Avventura.

Secondo quanto spiegato dall'autore del progetto, la riedizione Nitro Fueled per sistemi current-gen di CTR manterrà inalterato il fascino dell'Avventura originaria con la riproposizione delle gare dei Trofei, delle sfide con i Boss, delle attività basate sull'acquisizione delle Reliquie, delle corse dei Gettoni e delle Coppe delle Gemme.

Se alla base dell'esperienza di gioco ritroveremo tutti i contenuti della serie arcade racing degli anni '90 dedicata a quel raccoglitore compulsivo di frutti Wumpa che risponde (bofonchiando) al nome di Crash Bandicoot, a far da contorno alle gare della modalità singleplayer avremo tantissime novità.

Secondo Wilson, infatti, a ciascuna sfida vinta guadagneremo elementi ingame come skin di personaggi, oggetti per la personalizzazione dei kart e componenti per la loro elaborazione. Inoltre, i giocatori otterranno i personaggi Boss dopo averli battuti in gara, piuttosto che dopo le Gem Cup: agli utenti sarà inoltre data l'opportunità di passare a qualsiasi oggetto di gara, kart o personalizzazione già sbloccato in un punto qualsiasi della modalità Avventura. I più nostalgici, a ogni modo, potranno affrontare la campagna principale contro Nitros Oxide in modalità Classica, con limitazioni ingame legate al cambio di pilota o di kart durante l'Avventura.

Per un ulteriore approfondimento sul nuovo CTR, vi lasciamo al video della modalità multiplayer di Nitro Fueled ma prima vi ricordiamo che il titolo di Beenox e Activision è previsto in uscita per il 21 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con la versione PC prevista in un secondo momento (presumibilmente entro l'estate).