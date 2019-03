Modalità Battle Royal di Battlefield 5: il Gameplay Trailer di Firestorm arriva domani!

Solo pochi giorni fa, in data 14 marzo, Electronic Arts e DICE hanno presentato per la prima volta la modalità Battle Royale di Battlefield 5, tramite la pubblicazione di un Trailer di Firestorm.

In tale occasione, il Team di Sviluppo ha annunciato che la nuova modalità sarà resa disponibile a partire dal prossimo 25 marzo, in contemporanea su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Quest'ultima potrà essere ottenuta dagli Utenti attivi su Battlefield 5 tramite un download gratuito. Inoltre, è stato confermato che la modalità Battle Royale supporterà fino a 64 giocatori contemporaneamente.

In seguito al Reveal ufficiale, Criterion, studio responsabile della realizzazione di Firestorm, ha fornito ulteriori dettagli sulla modalità Battle Royale di Battlefield 5. Tuttavia, sembra proprio che i videogiocatori e le videogiocatrici potranno presto avere numerose informazioni in merito. Come potete facilmente verificare in calce a questa news, infatti, l'Account Twitter ufficiale di Battlefield 5 ha da confermato che presto sarà pubblicato un Gameplay Trailer interamente dedicato a questa modalità. Il periodo di attesa sarà brevissimo: il video sarà infatti reso pubblico domani, giovedì 21 marzo. La pubblicazione avverrà sul Canale Youtube ufficiale di Battlefield, raggiungibile tramite il link riportato all'interno del cinguettio. L'appuntamento è fissato per le ore 14:00 del fuso orario italiano, non mancate!