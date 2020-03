La modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare sarà annunciata oggi?

Secondo alcuni rumor recenti il debutto di Call of Duty Modern Warfare Warzone è fissato per martedì 10 marzo, ma quando arriverà l'annuncio? Stando ad un leak, il reveal sarebbe previsto per la giornata di oggi.

Il leak si basa su alcune pubblicità comparse su Twitch, inoltre un insider ha rivelato che Activision avrebbe fissato un embargo per oggi alle 18:00 (ora italiana), non è chiaro però cosa accadrà esattamente, con ogni probabilità Activision pubblicherà un trailer e annuncerà tutti i dettagli sulla modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare.

Non è escluso che questa possa essere poi resa disponibile già da subito o al più tardi come detto nella giornata di domani, la situazione non è molto chiara e anche il reveal odierno non è stato assolutamente confermato. Più probabilmente la Battle Royale di COD Modern Warfare debutterà tra martedì e venerdì di questa settimana, secondo gli ultimi rumor questa modalità sarà distribuita come free to play e accessibile anche a coloro che non hanno acquistato il gioco come pacchetto stand-alone con l'obiettivo di aumentare la base installata. Anche questa però è solo una voce di corridoio, restiamo in attesa di chiarimenti che non dovrebbero tardare ad arrivare.