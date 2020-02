La modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare sta per arrivare?

Continuano i leak su Warzone, presunta modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare, mai annunciata da Activision ma emersa nelle scorse settimane grazie al lavoro dei dataminer. A quanto pare il debutto della BR sarebbe imminente e previsto nel corso della settimana.

Non ci sono conferme in merito ma stando ad alcuni indizi raccolti dallo YouTuber TheGamingRevolution, la modalità Warzone farà il suo debutto domani, martedì 18 febbraio, una settimana dopo l'avvio della Stagione 2 di COD Modern Warfare. Nei giorni scorsi sono stati svelati i veicoli di Warzone inoltre alcuni giocatori si sono trovati catapultati nella modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare grazie a un bug del gioco, inoltre è emerso il video tutorial di Warzone, indizi che farebbero effettivamente pensare ad un lancio piuttosto ravvicinato.

Gli sviluppatori, dal canto loro, si sono limitati più volte a dichiarare di essere al lavoro su nuovi contenuti per lo shooter senza però mai citare la Battle Royale, e lo stesso ha fatto il publisher Activision. Se il debutto è davvero previsto per domani possiamo aspettarci comunicazioni nel corso della giornata odierna, in ogni caso vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, la stessa fonte afferma di non essere certa delle sue teorie.