La modalità co-op di Call of Duty Modern Warfare sarà basata sulla storia

In occasione dell'annuncio di Call of Duty: Modern Warfare, i ragazzi di Infinity Ward hanno dichiarato che il gioco includerà la campagna per giocatore singolo, il multiplayer classico e una modalità cooperativa denominata Operazioni Elite.

In quest'ultima, come abbiamo appreso nei giorni scorsi, i giocatori saranno chiamati a collaborare per portare a termine delle missioni di difficoltà crescente. Gli zombi non ci saranno, poiché mal si sposerebbero con la visione del team di sviluppo, interamente incentrata sul realismo bellico. Questa modalità cooperativa non si è ancora mostrata in un video gameplay vero e proprio (come le altre, del resto), ma in un'intervista concessa a PlayStation Lifestyle Jacob Minkoff di Infinity Ward ha svelato un nuovo dettaglio decisamente interessante: Operazioni Elite sarà una modalità basata sulla storia e avrà luogo dopo i fatti narrati nel corso della campagna principale.

"Non siamo ancora pronti a parlare della Operazioni Elite, ma posso dirvi che la storyline del single-player confluirà all'interno della trama della cooperativa. Nessuna pausa, gli eventi proseguiranno in maniera automatica". Minkoff ha poi spiegato che tutti gli elementi del gioco - gameplay, progressione, trama - saranno in diretta continuità gli uni con gli altri. A giudicare dalle sue parole, si tratta di un cospicuo passo in avanti rispetto alle Special Operations di Modern Warfare 2, che vedevano i giocatori riaffrontare le missioni della campagna principale in compagnia degli amici senza alcun nuovo stimolo narrativo.