Modalità e contenuti bonus disponibili per Dishonored 2 e La Morte dell'Esterno

A sorpresa, Bethesda ed Arkane Studios hanno annunciato di aver reso disponibile due modalità e diversi contenuti bonus per Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dell'Esterno.

Per ottenere a questi nuovi contenuti è sufficiente accedere con il proprio account Bethesda.net dal menu principale dei due titoli. Se non siete ancora registrati, potete rimediare facilmente dirigendovi a questo indirizzo. In entrambi i giochi sono state introdotte le seguenti modalità:

Missione+ : permette di affrontare qualsiasi missione della campagna già completata con la possibilità di utilizzare senza alcuna limitazione tutti i poteri e le armi;

: permette di affrontare qualsiasi missione della campagna già completata con la possibilità di utilizzare senza alcuna limitazione tutti i poteri e le armi; Bianco e nero: permette di vivere il gioco attraverso un nuovo stile visivo. L'intero mondo di gioco appare in bianco e nero, con l'unica eccezione del sangue, che continua a mantenere il suo colore rosso donando al tutto un look suggestivo e malinconico (guarda immagine in calce). Questa modalità e i colori originali possono essere alternati in qualsiasi momento dal menu di gioco.

Oltre alle due modalità descritte poc'anzi, i giocatori di Dishonored 2 che accedono con l’account Bethesda.net possono sbloccare anche il pacchetto Assassino imperiale, riservato in origine a coloro che hanno effettuato il preordine. Al suo interno sono inclusi:

Amuleto d'osso "Fortuna del Duellante"

Amuleto d'osso "Favore dell'Oblio"

Antica chitarra serkoniana (oggetto di gioco) con cui Corvo ed Emily possono interagire

Libro di gioco: Addio, Karnaca: Saluto del musicista

500 monete bonus

Raggiunta la Dreadful Wale, tutti gli oggetti bonus saranno collocati nella cabina, pronti per essere provati. L'iniziativa è attiva su tutte le piattaforme di gioco, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC.