Quali modalità grafiche ci sono per Marvel's Spider-Man 2?

Marvel's Spider-Man 2 ci tuffa in un open world che sarà due volte più grande del precedente capitolo. Potremo sfrecciare fra un grattacielo e l'altro, seguendo una storia ricca di colpi di scena e intraprendere numerose attività nei panni dei due eroi protagonisti. Sotto il lato tecnico, il gioco ci consentirà di scegliere fra due modalità.

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, potremo seguire le avventure di Peter Parker e Miles Morales sia in modalità Fedeltà a 30 fps, sia in modalità Prestazioni a 60 fps. Indipendentemente da ciò per cui opteremo, potremo contare su una resa grafica stabile e solida.

In entrambi i casi, infatti, l'esperienza su PlayStation 5 è ottimizzata per conferire fluidità agli spostamenti, ai paesaggi e ai modelli poligonali. La grafica del gioco si sofferma particolarmente sui dettagli e, pur non puntando a risultare strabiliante alla vista, è votata a sorprendere.

Le due modalità a cui è possibile giocare, ovviamente soprattutto quella pensata per esaltare le prestazioni, potranno immergerci in un mondo di gioco che sentiremo coerente e mutevole, al pari degli stessi abiti dei protagonisti.

Tralasciando qualche incertezza sul fronte delle superfici acquatiche, la cui resa non è sempre ai massimi livelli, l'intelaiatura complessiva sul lato tecnico, dagli effetti visivi alla rapidità degli spostamenti, ci permetterà di esplorare i territori attorno a noi senza smettere di meravigliarci.