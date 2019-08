La Modalità Orda di Gears 5 in 4K e 60fps in un nuovo video di gameplay

Alla Gamescom 2019, Microsoft ha mostrato la versione PC di Gears 5, che promette di essere un titolo davvero spettacolare a livello di grafica. Lo dimostra anche questo nuovo video di gameplay della durata di circa 7 minuti, in cui il gioco gira a 60 fps in 4K, anche se non si conoscono le specifiche del PC in questione.

Il filmato mostra la Modalità Orda con Sarah Connor, dal pack personaggi dedicato a Terminator: Dark Fate. Si tratta di una modalità cooperativa a ondate, in cui bisogna sopravvivere il più a lungo possibile, in cui però dovremo anche tentare di guadagnare terreno ed avere un approccio più aggressivo rispetto ad altri giochi con meccaniche del genere.

The Coalition ha inoltre introdotto le abilità Ultimate dei vari personaggi alla Modalità Orda. Ogni giocatore avrà il suo speciale potere personale, nonché altre abilità speciali, come la possibilità di chiamare un attacco aereo, di vedere attraverso i muri, o di nascondersi dalla vista dei nemici.

Trovate il video come di consueto in cima alla news. Che ve ne pare? Gears of War 5 uscirà il 10 Settembre: nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Gears 5, e alla nostra prova proprio della Modalità Orda di Gears 5.