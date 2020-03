La modalità rogue-like di Bloodstained Ritual of the Night è stata cancellata

Bloodstained: Ritua of the Night, con il quale Koji Igarashi ha compiuto un salto nel genere metroidvania, ha visto la luce grazie ad una campagna Kickstarter di successo e non ha tradito le aspettative dei giocatori che hanno atteso la sua uscita per molto tempo. Non tutto, però, è andato per il verso giusto.

La versione per Nintendo Switch, ad esempio, è arrivata sul mercato con molti problemi tecnici, ai quali è stato posto rimedio con una serie di aggiornamenti. Oggi abbiamo un'altra brutta notizia: stando a quanto dichiarato da Igarashi sulla pagina Kickstarter del gioco, la modalità rogue-like, che era stata sbloccata con il raggiungimento di un apposito stretch goal (quello da 5 milioni di dollari, mica poco!), è stata cancellata. Il motivo? "Il codice che è stato scritto nelle fasi iniziali dello sviluppo non è attualmente compatibile con questo tipo di gameplay".

I sostenitori della campagna, come prevedibile, hanno mostrato tutto il loro disappunto. Inti Creates, in ogni caso, non lascerà i giocatori a bocca asciutta, poiché in sostituzione della modalità rogue-like ne sta sviluppando un'altra chiamata Randomizer. Permetterà di riaffrontare la campagna con un massimo di otto parametri randomizzati (vedi immagine in basso), che modificheranno l'esperienza di gioco. Un timer terrà traccia del tempo impiegato per completare il gioco, e la selezione dei parametri potrà essere condivisa con altri giocatori per sfidarli. Randomizer arriverà con l'aggiornamento gratuito Zangestu, che nel corso di quest'anno aggiungerà anche un nuovo personaggio giocabile.