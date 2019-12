La modalità split-screen di Fortnite è tornata su PS4 e Xbox One

Lo scorso 12 dicembre Epic Games ha aggiunto la modalità a schermo condiviso a Fortnite su PlayStation 4 e Xbox One, studiata per permettere a due utenti di giocare assieme al battle royale sulla stessa console, nelle modalità Duo e Squadre.

Purtroppo, nelle ore successive al lancio si sono verificati diversi problemi che hanno costretto Epic Games a disabilitare repentinamente lo schermo condiviso, rimandando ad un secondo momento il suo debutto definitivo. Dopo oltre una settimana, quest'oggi gli sviluppatori sono riusciti a rifinire la modalità e a riattivarla, si spera in maniera stabile, su PlayStation 4 e Xbox One. Il secondo debutto dello split screen è stato accompagnato da un trailer ufficiale che ne illustra il funzionamento: come potete vedere voi stessi, i due schermi non occupano l'intera larghezza del televisore e sono posizionati in maniera sfalsata. Lo spazio rimanente, sia sopra che sotto, viene occupato dagli avatar dei due personaggi utilizzati dai giocatori.

Ne approfittiamo per ricordarvi che nei giorni scorsi è cominciato l'evento di Mezz'Inverno in Fortnite,che offre tante sfide a tema e un regalo al giorno fino al prossimo 2 gennaio. Pare, inoltre, che nei prossimi giorni arriverà nel negozio la skin di Kylo Ren di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker.