La modalità WWII potrebbe tornare in Call of Duty Modern Warfare 3

Una recente voce di corridoio che si deve all'utente BobNetworkUK su Twitter ha riacceso la speranza di veder tornare la modalità Guerra (WWII), molto apprezzata dalla community, anche in Call of Duty Modern Warfare 3.

Dopo il tweet pubblicato nelle scorse ore, la community del gioco ha iniziato a parlare su Reddit di come potrebbe essere implementata la Modalità Seconda Guerra Mondiale in Call of Duty Modern Warfare 3.

Per chi non la ricordasse, Call of Duty WWII offriva una modalità multigiocatore di COD: ambientata ai tempi della Seconda guerra Mondiale, i giocatori potevano disporre di un ampio set di armi ed equipaggiamenti e avevano il compito di liberare un continente minacciato dalla dittatura.

Questa modalità richiedeva al gruppo di partecipanti di coordinarsi assieme per sconfiggere un nemico comune e aveva una sua storia da sviluppare, mentre avversari e alleati si scontravano in missioni a squadre per estendere il proprio dominio su obiettivi strategici.

La voce di corridoio è ancora da confermare, ma il popolo di Reddit sembra aver reagito bene all'idea di vedere implementata questa modalità anche in Call of Duty Modern Warfare 3, ritenendola un potenziale miglioramento per il gioco.

Alcuni, però, pur presi dall'entusiasmo, sono preoccupati dal prezzo a cui la modalità potrebbe essere proposta, mentre altri sperano di vederla su GamePass. Non resta che attendere ulteriori sviluppi. Nel frattempo, niente ancora si sa della possibile esistenza di COD Modern Warfare 3 Remastered.



Un ulteriore rumor, inoltre, segnala il possibile ritorno dei vantaggi Ninja anche in Call of Duty Modern Warfare 3 sotto forma di Veste, Stivali, Guanti ed Equipaggiamento capaci di regalare ai giocatori dei benefici speciali.