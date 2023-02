I modder mettono il turbo a Fallout 4: DLSS, FSR e XeSS disponibili con una patch fan made

I grandi benefici offerti dalle ultime tecnologie di upscaling e upsampling 'intelligente' spingono il programmatore indipendente 'PureDark' a realizzato una patch fan made di Fallout 4 che rende il GDR sci-fi di Bethesda compatibile con DLSS, FSR e XeSS.

L'aggiornamento amatoriale condiviso gratuitamente dal programmatore sulle pagine di NexusMods "mette il turbo" alla versione PC del kolossal post-apocalittico di Bethesda, consentendo ai giocatori di aumentare la risoluzione o il framerate attivando uno degli upscaler di NVIDIA, AMD o Intel.

L'intenzione dichiarata del modder è quella di consentire ai possessori di un PC datato di esplorare la Zona Contaminata di Boston senza incappare nei fastidiosi cali di framerate che si verificano nelle aree più dense di edifici o nelle fasi di combattimento più intense. Il modder PureDark sostiene inoltre che l'attivazione di un upscaler come DLSS 2 o FSR 2 su PC più performanti restituisce a schermo un'esperienza più nitida rispetto a quella offerta dal 'solo' Temporal Anti-Aliasing.

Ad ogni modo, la patch fan made non risulta essere compatibile con le mod che intervengono sul sistema adottato originariamente da Bethesda per gestire la risoluzione dinamica, come la espansioni amatoriali che si appoggiano ai tool ENB per migliorare il comparto grafico di Fallout 4.