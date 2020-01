Un modder ha trasformato il controller GameCube in Joy-Con per Nintendo Switch

Il controller del GameCube è senza dubbio uno dei preferiti dai giocatori di Nintendo, che ancora lo utilizzano nella scena competitiva di giochi come Super Smash Bros. grazie ad un adattatore per Switch.

L'amore incondizionato per questo hardware ha spinto lo YouTuber Shank Mods a lanciarsi una vera e propria impresa, ovvero trasformare il controller per GameCube in una coppia di Joy-Con per Nintendo Switch perfettamente funzionanti, oltre che agganciabili alla console. Ha impiegato molti mesi, ma alla fine c'è riuscito e il risultato può definirsi eccezionale!

Nel video allegato in apertura di notizia il modder illustra tutto il procedimento che ha seguito per realizzare questa monumentale trasformazione, dalla divisione della scocca in plastica al riadattamento della circuiteria interna. Questi Joy-con sono persino dotati di funzionalità wireless, e di un bridge per il collegamento che consente di utilizzarli come un controller unico quando Switch si trova in modalità Docked.

Cosa ve ne pare? Vi piacerebbe mettere le mani su questa coppia unica di Joy-Con? Sicuramente sì, ma abbiamo una brutta notizia per voi. Shank Mods ha tenuto a specificare che: "Questi Joy-Con sono reali, ma non sono in vendita. È stata una sofferenza crearli, e non costruirò un altro set". Niente da fare, bisogna accontentarsi del video!