Il modello dei giochi AAA è insostenibile? Gli autori di Outriders rispondono a Layden

Stando a una recente dichiarazione di Shawn Layden, il modello dei giochi tripla A non è più sostenibile in funzione dell'aumento dei costi di sviluppo per il passaggio alla prossima generazione di console. Eppure, gli autori di People Can Fly sembrano essere di diverso avviso.

Nella medesima intervista concessa a VGC da Bartosz Kmita per spiegare che Outriders sarà un gioco completo sin dal lancio, il direttore creativo di People Can Fly si è soffermato sulle parole dell'ex dirigente Sony e dichiarato che "il problema con quel modello di sviluppo è che non è più sostenibile. Non credo che nella prossima generazione qualcuno potrà pensare di crescere decidendo di moltiplicare per due quei numeri (riferendosi al tempo di sviluppo e all'aumento della forza lavoro necessaria nei tripla A nextgen, ndr)".

Pur convenendo con Layden nell'affermare l'insostenibilità del modello di sviluppo dei giochi ad alto budget, Kmita spiega che "certo, ha ragione, ci sono queste enormi aziende che producono giochi estremamente costosi, ma per come la vedo io, quei giochi sono anche molto redditizi per loro, quindi non è che possono lamentarsi più di tanto. Odio vedere giochi o serie TV che si trascinano per troppo tempo tramite contenuti riempitivi. Personalmente la vedo in modo totalmente diverso: ho voluto tagliare quasi il 70% delle cose che avevo in testa per Outriders. Non vogliono aggiungere roba riempitiva fine a se stessa, non è quello il nostro approccio. C'è chi vorrebbe esperienze di gioco da centinaia di ore, ma sapevamo che non tutti avrebbero avuto il tempo per farlo e così abbiamo preferito concentrarci sulla storia".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile da fine 2020 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.