Il modello dei videogiochi tripla A è in crisi? Parliamone con Raiden di PlayerInside

Dopo aver commentato la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom con Giuseppe Arace, Alessandro Bruni e Raiden di PlayerInside riflettono sul futuro dei videogiochi tripla A, un modello che sembra essere sempre più in crisi per una moltitudine di fattori.

Il tema dell'insostenibilità del modello AAA ricorre ciclicamente nelle discussioni che gli appassionati e sono soliti intavolare sui social e sui forum di settore, spesso con la partecipazione di importanti attori dell'industria, basti citare le dichiarazioni dell'ex Sony Shawn Layden sulla crisi dei tripla A.

Dalla crescita esponenziale dei costi di sviluppo alla promessa disattesa della next gen intesa come evoluzione grafica, ludica e contenutistica dei videogiochi di ultima generazione, sono davvero tanti i segnali che l'industria dell'intrattenimento sta lanciando per evidenziare le ormai innegabili difficoltà affrontate da chi intende realizzare titoli ad alto budget.

Se da un lato, infatti, c'è chi preferisce rinviare i propri progetti per apportare delle non meglio precisate 'migliorie estese' al concept originario, come nel caso di Suicide Squad e del suo posticipo al 2024, dall'altro lato che ci preferisce 'togliersi il dente' e commercializzare titoli palesemente incompleti (o scarsamente ottimizzati), come accaduto di recente con il deludente lancio di Redfall e i problemi prestazionali che hanno interessato al day one Star Wars Jedi Survivor.

Se a tutto ciò aggiungiamo le critiche per il ricorso massivo ai Remake e ai sequel, e la malcelata inimicizia di una fetta sempre più ampia di giocatori per i cosiddetti GaaS, è chiaro che ci troviamo in un vero e proprio momento di svolta per l'intero settore, un passaggio fondamentale che promette (o minaccia?) di cambiare per sempre il futuro dell'industria dei videogiochi.

