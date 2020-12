Quanto vale il primo modello di Xbox, la prima console Microsoft?

La prima Xbox, in commercio dal 2001 al 2006, è stata la prima console prodotta da Microsoft nonché la prima a disporre di un disco rigido integrato. Ha venduto in totale 24,65 milioni di unità e inizialmente aveva un prezzo piuttosto alto ma quanto vale adesso?

La console di Halo, principale competitor della PlayStation, ha avuto un grande successo grazie al suo hardware più avanzato rispetto alle altre console di quella generazione e grazie a Xbox Live, che permetteva agli abbonati di scaricare nuovi contenuti e connettersi con altri giocatori attraverso una connessione a banda larga.



La prima Xbox fu molto venduta negli Stati Uniti e in Europa, mentre in Giappone ebbe parecchie difficoltà, legate soprattutto alla sua natura più "occidentale" (soprattutto per quanto riguarda il tipo dei giochi e il design imponente). Nel preparare il pubblico giapponese all'arrivo della console americana, fu concepita una pubblicità alquanto imbarazzante in cui Bill Gates mise letteralmente la faccia. Attualmente, il suo valore si aggira intorno a 100€ ed è piuttosto difficile reperirla sui principali canali di aste e mercatini online, almeno in buone condizioni e con confezioni e manualistica. Se vi accontentate invece della sola console la spesa scende e si aggira attorno ai 70 euro.