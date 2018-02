Modern Combat Versus: Gameloft si getta nel mondo competitivo mobile, 10.000 Euro in palio

Tutti molto probabilmente conoscono, serie FPS giunta principalmente nei dispositivi mobile e firmata dal colosso Gameloft, che ricorda da vicino un certo franchise marchiato Activision.

Dopo cinque capitoli “canonici”, la software house transalpina ha deciso di concentrarsi su un episodio interamente dedicato all'esperienza competitiva online.

Il progetto, conosciuto come Modern Combat Versus, propone un classico multiplayer sci-fi a squadre 4vs4 con 13 agenti tra cui scegliere, ognuno dotato di abilità peculiari.

Il titolo ricalca pedissequamente l'offerta proposta da qualsiasi altro prodotto online: ladder, stagioni mensili e ricompense in game. Ora Gameloft guarda sempre più (e con grande interesse) al mondo competitivo.

Il developer francese ha deciso di gettarcisi a capofitto, organizzando il primo Modern Combat Versus HONOR International Series, torneo organizzato in collaborazione con HONOR ed ESL.

Il 7 Aprile all'ESL TV Studio di Parigi, i migliori 6 team da Francia, Germania, India, Italia, Malesia e Spagna si sfideranno per un montepremi di €10,000.

Tre coppe verranno organizzate da ciascun paese per tre settimane e consentiranno ai team di guadagnare punti per una Classifica speciale. I migliori 8 di questa Classifica saranno qualificati per le finali nazionali.

Il team campione di ogni paese verrà invitato e tutte le spese viaggio e hotel sono offerte. Ogni Qualifier avrà queste caratteristiche: massimo 256 team dalle iscrizioni libere, tutti gli slot sono assegnati con ordine a partire da chi si è iscritto prima fino al raggiungimento del limite. Tutte le coppe consentono ai team di guadagnare punti a seconda della propria performance.

La prima tappa prenderà il via l'11 febbraio, per tutte le informazioni e per iscriversi, potete visitare la pagina di ESL dedicata.