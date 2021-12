Modern Naval Warfare: il simulatore di scontri tra sottomarini arriva su PC nel 2022

Nel corso del Home of Wargames Live, Slitherine ha annunciato Modern Naval Warfare, un simulatore di combattimenti tra sottomarini tecnologici che punta al massimo realismo immergendo i giocatori in battaglie navali all'avanguardia e curate in ogni minimo dettaglio.

Prendendo il controllo di un sottomarino nucleare di classe USS Virginia (SSN-774), gli utenti dovranno tenere traccia dei propri nemici, dare la caccia o scortare convogli e affrontare delicate missioni sotto copertura, nel frattempo che si mettono in ginocchio gli avversari facendo ricorso con attacchi mirati e devastanti tramite missili, mine e torpedo. Gli sviluppatori promettono di offrire ai giocatori un mondo dinamico con tanto di vita marina condizioni meteo realistiche. Il tutto senza dimenticare la presenza di una sala di controllo interamente tridimensionale ed accessibile anche tramite VR, dove prendere le decisioni più cruciali per gli esiti delle battaglie.

Gli autori assicurano inoltre uno scenario marittimo e costiero che si estende per un totale di un milione di chilometri quadrati, lasciando così enorme spazio di manovra agli utenti. Previsto anche il supporto al multiplayer, sia cooperativo che competitivo. Il trailer d'annuncio mostra inoltre un comparto grafico all'avanguardia che valorizza ulteriormente le spettacolari battaglie tra sottomarini immaginate da Slitherine.

L'uscita di Modern Naval Warfare è attesa al momento per un generico 2022, in esclusiva per PC.