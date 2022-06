Modern Warfare 2: Cross-Gen Bundle unica scelta per giocare su PS4 e Xbox One?

Activision ha svelato tutte le edizioni di Call of Duty Modern Warfare 2, c'è però una assenza che ha colpito i giocatori, ovvero la mancanza di versioni standalone dedicate a PS4 e Xbox One.

Come segnalato anche da VGC, al momento non esistono versioni singole di Call of Duty Modern Warfare 2 per console di vecchia generazione, chiunque possieda PS4, PS4 PRO, Xbox One o Xbox One X dovrà necessariamente acquistare il Cross-Gen Bundle, versione del gioco che include sia l'edizione current-gen che quella old-gen, in vendita al prezzo di 79.99 euro mentre la Vault Edition costa 99,99 euro.

Su PlayStation Store e Xbox Store non ci sono le versioni old-gen di Call of Duty Modern Warfare 2, non è escluso che queste possano essere aggiunte in futuro, allo stato attuale si possono preordinare solamente il Cross-Gen Bundle e la versione Vault Edition.

E per quanto riguarda le copie fisiche? In questo caso Activision commercializzerà il Cross-Gen Bundle su Xbox, la versione cross-gen su PS4 e la versione next-gen per PS5, viene però sottolineato come la versione fisica per PlayStation 5 non includerà l'edizione PS4.

Una situazione non troppo chiara in realtà e che rischia di confondere i consumatori, la redazione di VGC ha contattato Activision-Blizzard per provare a capirne di più.