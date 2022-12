Modern Warfare 2, GOW Ragnarok e Pokémon dominano le vendite UK a novembre

Il mese di novembre 2022 appena concluso ha visto l'uscita di alcune delle più attese produzioni dell'anno: God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati i maggiori protagonisti su PlayStation e Nintendo Switch. Nel frattempo COD Modern Warfare II ha continuato a confermarsi un campione d'incassi.

Dalla nuova analisi di Christopher Dring di Games Industry arrivano ora dati più precisi in merito al mercato del Regno Unito: durante lo scorso novembre sono stati venduti in totale 4,3 milioni di software, dato che segna un calo del 7,3% rispetto a quanto registrato nello stesso mese del 2021. Il motivo principale di questo dato negativo in UK sarebbe dato dalla pubblicazione dell'ultimo Call of Duty a fine ottobre anziché a novembre, come accaduto un anno fa con Call of Duty Vanguard.

Nonostante ciò, COD Modern Warfare II si è confermato ugualmente il gioco più venduto in UK di novembre 2022, riuscendo a superare le vendite globali di COD Vanguard nell'arco di sole quattro settimane. Segue a ruota God of War Ragnarok, che ha segnato un debutto eccellente sul suolo britannico: facendo un confronto con le prime tre settimane di commercializzazione del precedente God of War, infatti, le vendite sono maggiori del 44%, confermando così il lancio di grandissimo successo registrato sia su PS5 che su PS4. E del resto God of War Ragnarok ha segnato il miglior lancio di sempre per un first party PlayStation, piazzando oltre 5 milioni di copie a pochi giorni dal day one.

Sul gradino più basso del podio sale invece FIFA 23, tuttavia Dring fa notare il grande impatto avuto da Pokémon Scarlatto e Violetto facendo notare che, se si contassero assieme le vendite di entrambe le versioni, i giochi di Nona Generazione occuperebbero in questo momento il terzo posto dei giochi più venduti in UK, superando quindi il titolo calcistico di EA. Dring ricorda inoltre che Nintendo non fornisce i dati di vendita digitali, motivo per cui ipotizza che gli ultimi giochi Pokémon presi assieme potrebbero aver venduto anche più di God of War Ragnarok. A livello globale Pokémon Scarlatto e Violetto hanno registrato il miglior lancio esclusivo di sempre, piazzando oltre 10 milioni di copie in soli tre giorni.

Di seguito, ecco la Top 10 dei giochi più venduti in UK a novembre 2022:

Call of Duty Modern Warfare II God of War Ragnarok FIFA 23 Pokémon Violetto Pokémon Scarlatto Football Manager 2023 Sonic Frontiers Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Per quanto riguarda il lato hardware, infine, lo scorso novembre ha visto la vendita di quasi 372.000 unità ed una crescita del 113% rispetto ad ottobre 2022. Dring specifica che si tratta del miglior mese per le console in UK in tutto il 2022, seppur con dati inferiori rispetto a quanto registrato nel 2021. Nintendo Switch è risultata la piattaforma di maggior successo durante novembre, con una crescita del 175% rispetto ad ottobre: il merito è da attribuire non solo al lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma anche alle offerte del Black Friday relative al sistema Nintendo.



In seconda posizione troviamo invece Xbox Series X/S, con una crescita del 105% rispetto a quanto registrato ad ottobre. Situazione analoga anche per PlayStation 5 terza classificata, che vede i suoi numeri di novembre aumentati del 71% grazie in particolare ai bundle con God of War Ragnarok.