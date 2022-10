Modern Warfare 2: ci sono problemi per l'accesso anticipato della campagna

Dopo l'annuncio ufficiale dei requisiti minimi e consigliati di CoD Modern Warfare 2, l'ultima iterazione dell'iconica produzione targata Activision-Blizzard inizia a ricevere i primi feed negativi dell'utenza, la quale si è lamentata nelle ultime ore in seguito all'accesso anticipato della modalità campagna.

Sembrerebbe, infatti, che all'arrivo dell'ora di sblocco i giocatori abbiano riscontrato un problema su Steam con l'accesso anticipato. La modalità campagna, infatti è stata resa disponibile da meno di 24 ore e, nonostante il poco tempo trascorso, le richieste di risoluzioni di alcuni problemi non si sono fatte certamente attendere. A conti fatti, parliamo della modalità di una delle produzioni più importanti di questa mesata videoludica, il che ha portato ad una frotta di giocatori poco contenti di questi iniziali problemi.

I fan hanno potuto effettuare un download anticipato dell'incriminata modalità di gioco, avvenuta a più di una settimana dalla release ufficiale del gioco. La mole di utenti intenzionati ad avviare Call of Duty Modern Warfare 2 via Steam è stata alquanto elevata, a tal punto da decretare un picco di segnalazioni di problemi di connettività con la piattaforma di Valve. Tuttavia, come riportato a alcuni utenti su Twitter, le medesime difficoltà di accesso alla campagna sono state riscontrate anche su Xbox e PlayStation. Sulla sopracitata piattaforma social, gli utenti hanno condiviso al mondo intero le loro difficoltà di accesso: "L'accesso anticipato alla campagna Call of Duty Modern Warfare 2 non mi funziona" o "Amo quanto non mi è permesso di giocare la campagna di Modern Warfare 2 su Xbox. Dice solo che sono troppo in anticipo. Per favore, risolvete, grazie".

Dunque, i giocatori che hanno riscontrato l'impossibilità di accesso alla modalità campagna sono numerosi, seppure qualche utente su Twitter abbia dichiarato che per le console PlayStation è possibile risolvere il problema facilmente andando nella sezione dedicata ai giochi acquistati sulla propria libreria e scaricare la suddetta modalità direttamente da lì. Sarà possibile risolvere la questione prima del giorno di lancio di CoD Modern Warfare 2? Tra leak dell'elenco completo degli operatori e quant'altro, anche la ventura produzione dello storico FPS sta riscontrando alcune problematiche.